Cds, Di Fusco – “Ecco perchè Adl ha scelto Allegri”

Raffaele Di Fusco, ex giocatore del Napoli, ha rilasciato un’intervista al Corriere del Sport dove, tra i vari argomenti affrontati, si è soffermato sull’ormai certo arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

Cosa ha convinto De Laurentiis ad affidare ad Allegri il Napoli?

“Migliorare un secondo posto significa vincere lo scudetto, ma credo che la scelta di Max sia soprattutto in riferimento alla Champions, visto com’è andata con Conte. Ormai come competizione è più importante del campionato, la grande esperienza di Allegri in Europa rispetto a Italiano ha inciso molto”.

La rosa del Napoli è competitiva e soprattutto viene incontro ad Allegri?

“La rosa del Napoli, sentendo anche i nomi che iniziano a girare per rinvigorirla, andrebbe bene a qualsiasi allenatore. Un gruppo molto competitivo“.