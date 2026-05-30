Pedullà: Allegri vuole Rabiot al Napoli. I dettagli

Ormai Allegri è destinato a prendere le redini di Conte al Napoli. Il livornese, dopo la mancata qualificazione in Champions League col Milan, è stato esonerato dal suo secondo mandato in rossonero ma nonostante ciò ha la piena fiducia del presidente De Laurentiis e del ds Manna col quale ha già lavorato alla Juve.

Ora il patron dei partenopei sta progettando, insieme al ds e al tecnico livornese, quello che dovrà essere il Napoli dell’anno prossimo che dovrà mantenere l’asticella alta dopo lo scudetto e la supercoppa conquistate da Conte e avere continuità nel vincere trofei facendo però un cammino migliore in Champions League.

Ciò che verrà rivisto in primis sarà la rosa che, con i tanti prestiti che rientrano, vedrà Allegri impegnato a fare un attenta selezione con pochi innesti che dovranno migliorare la rosa tra cui, come riportato da Pedullà su youtube, Rabiot che è un fedelissimo del tecnico ex Milan. L’ex Psg gode inoltre della stima del ds Manna e la pista, sempre secondo Pedullà, potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane.