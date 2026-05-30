Niente Mondiale per l’Italia: solo amichevoli con Lussemburgo e Grecia

La nuova nazionale del ct Silvio Baldini scenderà in campo quasi solo con giocatori under 21: due amichevoli inutili ad inizio giugno con Lussemburgo e Grecia

Ricomincia così il nuovo e triste ciclo dell’Italia che per la terza volta consecutiva non andrà al Mondiale. Dopo il fallimento con Svezia e Macedonia del Nord, a marzo 2026 è arrivato anche quella in Bosnia Erzegovina.

La nazionale del ct Gattuso aveva battuto l’Irlanda del Nord, salvo poi schiantarsi in trasferta a Zenica contro il muro bosniaco. Dzeko e compagni hanno retto l’1-1 di tempi regolamentari e supplementari, avendo poi meritatamente la meglio ai calci di rigore. E così alla Coppa del Mondo ci andrà proprio la Bosnia, inserita nel girone con Canada, Qatar e Svizzera, mentre l’Italia rimarrà a casa ancora una volta. Niente rassegna iridata tra Stati Uniti d’America, Canada e Messico.

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Italia, le due amichevoli “punitive”

L’Italia non andrà al Mondiale e la Federazione è stata costretta ad attuare una vera e propria rivoluzione dentro e fuori dal campo. Via Gattuso, Buffon e i principali dirigenti della Figc, ecco invece Silvio Baldini. L’ormai ex tecnico della nazionale under 21 guiderà la selezione maggiore per la prima volta nella sua vita in queste due amichevoli, poi si vedrà.

Da regolamento, l’Italia scenderà in campo due volte ad inizio giugno prima proprio dell’inizio del Mondiale che è in programma per l’11 giugno. La sera di mercoledì 3 giugno gli azzurri saranno di scena in Lussemburgo a partire dalle ore 20.45, mentre invece la sera domenica 7 giugno l’Italia sarà impegnata in Grecia a partire dalle ore 21.00.

Si tratta di due amichevoli logicamente inutili in termini di classifica e risultati. I punti per il ranking Fifa sono sempre in palio, ma con la delusione mondiale ancora così fresca chiaramente è l’ultima cosa che conta. Di seguito l’elenco dei convocati di Baldini, che per l’occasione ha scelto di presentarsi con soli giocatori under 21 oltre a Gianluigi Donnarumma, capitano e simbolo di questa nazionale.

Le scelte del ct Baldini

Portieri: Giovanni Daffara (Avellino), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Lorenzo Palmisani (Frosinone).

Difensori: Honest Ahanor (Atalanta), Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Chiarodia (Borussia Monchengladbach), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Costantino Favasuli (Catanzaro), Filippo Mane (Borussia Dortmund), Marco Palestra (Cagliari), Luca Reggiani (Borussia Dortmund).

Centrocampisti: Matteo Dagasso (Venezia), Giacomo Faticanti (Juventus), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (Roma), Lorenzo Venturino (Roma). Attaccanti: Francesco Camarda (Lecce), Luigi Cherubini (Sampdoria), Jeff Ekhator (Genoa), Francesco Pio Esposito (Inter), Seydou Fini (Frosinone), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Luca Koleosho (Paris FC).