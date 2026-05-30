Gazzetta dello sport – Slitta la firma per Allegri. Il motivo

Ormai Allegri è destinato a prendere le redini di Conte al Napoli. Il livornese, dopo la mancata qualificazione in Champions League col Milan, è stato esonerato dal suo secondo mandato in rossonero ma nonostante ciò ha la piena fiducia del presidente De Laurentiis e del ds Manna col quale ha già lavorato alla Juve.

L’ex tecnico del Milan ha dunque vinto il ballottaggio con Italiano, anche lui forte candidato per la panchina partenopea. Tuttavia, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello sport, Allegri ancora deve liberarsi dal contratto che lo lega al Milan e vuole una buonuscita di 1 milione di euro e dunque il suo ritorno a Napoli, dove già è stato da calciatore, è al momento in sospeso.

Ciò nonostante il suo approdo all’ombra del Vesuvio non è a rischio in quanto le parti hanno ormai trovato un accordo e ora si aspetta solo la risoluzione tra Allegri e il Milan e poi il tecnico livornese sarà libero di firmare per il Napoli.