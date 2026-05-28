Ufficiale – Italiano non è più l’allenatore del Bologna: la nota del club

Adesso è davvero ufficiale: Italiano non è più l’allenatore del Bologna. Il club rossoblu ha diramato un comunicato sul proprio sito per annunciarne la separazione: “Il Bologna FC 1909 rende noto di aver raggiunto l’accordo con Vincenzo Italiano per la risoluzione consensuale del contratto.

Italiano ha comunicato al Club di ritenere concluso il suo ciclo a Bologna, al termine di due stagioni contrassegnate da ottimi risultati, indipendentemente da qualsiasi prospettiva lavorativa futura.

La Società ringrazia Vincenzo per la passione e la dedizione con cui ha svolto il suo lavoro in questi anni, che resteranno nella storia del Club anche per la conquista della Coppa Italia il 14 maggio 2025.

A Italiano e al suo staff vanno i migliori auguri per il prosieguo della carriera“.