Serie A 2025-26, il pagellone di MondoNapoli. Fabregas vincitore morale, Conte porta la barca in porto

Atalanta 6 – Sufficienza per i bergamaschi, nell’anno successivo all’addio di Gasperini. L’avvio alle dipendenze di Juric è risultato assai deludente, ed ha portato ad un precoce esonero. Il subentrato Palladino ha avuto il merito di aver portato la barca in porto, con alcuni passaggi anche interessanti. Quella che poteva trasformarsi in un’annata dolorosa e di ridimensionamento, ha invece portato ad una qualificazione alla Conference League. Ma dalla società dei Percassi è lecito aspettarsi di più.

Bologna 5,5 – È terminato un ciclo, e la conferma sono i risultati di questa stagione. Le ultime due annate rossoblù sono state strepitose, ed hanno portato in bacheca un trofeo che mancava da cinquant’anni. Stavolta, il miracolo non si è ripetuto. Le scelte sul mercato non hanno rispettato le aspettative, ed hanno visto partire gli uomini di Italiano senza due pezzi fondamentali come Beukema e Ndoye. Il rendimento generale è stato inferiore alle aspettative, nonostante una buona partenza. L’unica nota di merito è il buon percorso in Europa League, conclusosi però con due brutte sconfitte contro l’Aston Villa: la fotografia di una stagione che sembra mettere un punto ad un ciclo memorabile.

Cagliari 7 – Partiti senza grandi aspettative, gli uomini del debuttante Pisacane hanno colpito in positivo. L’idea generale è che – vista la partenza di Piccoli e l’addio di Nicola – i sardi avrebbero dovuto lottare per non retrocedere. Quest’obiettivo, all’atto pratico, è stato raggiunto quasi subito. Non c’è mai stato il sentore che la formazione isolana potesse venir risucchiata in discorsi complicati. Pisacane, promosso dopo aver fatto bene in Primavera, si è presentato alla Serie A con grande personalità, conducendo al traguardo i suoi uomini. In più, ha avuto il merito di aver lanciato nel grande calcio Marco Palestra, uno dei nomi di cui più si sentirà parlare nel futuro prossimo.

Como 9,5 – Cesc Fabregas è il vincitore morale di questa Serie A. Certo, la proprietà indonesiana è la più ricca del campionato, ma ciò che ha portato i lariani a raggiungere la qualificazione alla Champions sono le idee. Mentre le decadute Juventus e Milan puntavano su David, Openda e Fullkrug, il tecnico spagnolo aveva a disposizione Douvikas, un subentrante nel Celta Vigo. Lo stesso Nico Paz, grande protagonista di questo biennio, è stato preso dalla cantera del Real Madrid quando in pochi avrebbero avuto il coraggio di scommetterci su. I soldi aiutano, ma non sono la chiave per vincere, soprattutto quando li si investe male. A questo, si aggiunge un gioco propositivo e coraggioso, che ha creato valore e talento. Il vero motore di questo risultato è però il tecnico spagnolo: ha operato quasi come un manager all’inglese, costruendo pezzo per pezzo una squadra fresca e innovativa per un campionato fin troppo bloccato in convinzioni ormai superate. Il Como è ad oggi una delle realtà più luminose dell’Italia calcistica: gioco, valorizzazione dei giocatori e idee di assoluta qualità. E questa Champions è un meritatissimo premio. In tutto ciò, il denaro è solo un (grande) aiuto, non la motivazione del successo.

Cremonese 4 – Un crollo rovinoso, inspiegabile. La partenza dei grigiorossi (guidati da Nicola) è stata eccellente, di quelle che spingono a togliere fin da subito dai discorsi legati alla salvezza. E invece, da dicembre in poi, si è assisti ad un crollo lento, quasi impercettibile. Il rischio retrocessione appariva però inimmaginabile. Col passare delle giornate, la rotta non è mai stata invertita, tanto da arrivare al sollevamento dell’ex Crotone in favore di Giampaolo. Ma, il mister di Giulianova non è riuscito a dare la scossa emotiva, portando all’immediato ritorno in Serie B. Per la terza stagione consecutiva, una formazione conclude l’annata con la retrocessione dopo un ottimo avvio: Frosinone, Empoli ed ora Cremonese. Un dato che deve far riflettere.

Fiorentina 4 – Una stagione che è un vero e proprio festival degli orrori e dell’incertezza. Dopo la separazione con Palladino, la dirigenza ha affidato la panchina a Stefano Pioli. Il suo avvio è stato catastrofico: i viola sono stati lasciati all’ultimo posto senza nemmeno vincere una partita. Come scelta della disperazione, si è puntato su Paolo Vanoli. L’ex Torino ha avuto quantomeno modo di ricompattare un gruppo completamente sfiduciato, che sembrava attendere una retrocessione che avrebbe avuto del clamoroso. Alla sua guida, è stata centrata la salvezza, senza però mai stupire o mostrare grande sicurezza. Come se questa sia stata più frutto dell’avere a disposizione elementi fin troppo forti per retrocedere. Un’annata fallimentare, per la quale si è evitato solamente il peggio.

Genoa 7 – Una piacevole sorpresa di questa stagione. La gestione Vieira (tecnico che ha portato alla permanenza in Serie A nella stagione precedente) non ha visto una naturale prosecuzione. I rossoblù sono partiti male, rischiando di rimanere coinvolti nella lotta per non retrocedere. Poi, la dirigenza ha scelto di affidare la panchina a Daniele De Rossi, e da qui la musica è cambiata. Il tecnico romano ha dato nuova linfa, mettendo su una squadra diversa, con un calcio propositivo e ambizioso. Alla fine dei giochi è arrivata una salvezza tranquilla e meritatissima. E, occhio alla prossima stagione: con dei buoni innesti, il Grifone può affermarsi come una potenziale sorpresa.

Inter 9 – Cristian Chivu ha vinto. Con merito, attraverso il lavoro e l’impegno. Il rumeno, ha raccolto la pesante eredità di Simone Inzaghi, che ha lasciato dopo una disastrosa finale di Champions. Ad Appiano Gentile, si è ritrovato tra le mani un gruppo sfiduciato, sull’orlo di una crisi di nervi. In pochissimo tempo, è stato capace di ricompattare l’ambiente, dando brio ad una formazione che sembrava a fine ciclo. L’Inter di oggi è più moderna e verticale rispetto a quella precedente. Quasi tutti i giocatori della rosa hanno dato un apporto importante a questa rinascita nerazzurra. C’è stata la serata per Lautaro, Thuram, Calhanoglu, Bisseck, Zielinski e così via. Soprattutto, è stato il campionato di Dimarco, eletto miglior giocatore della stagione. Il laterale ha disputato una stagione superlativa, risultando il motore del gioco di Chivu. Ne consegue una nuova squadra, più corale e capace di far gruppo. Non era affatto scontato ai blocchi di partenza, anzi, per i più la Beneamata rischiava di ridimensionarsi. E invece sono arrivati Scudetto e Coppa Italia. Chapeau.

Juventus 4 – Penultima giornata, Allianz Stadium. I bianconeri in piena corsa Champions e con il destino fra le loro mani sfidano una Fiorentina già salva e senza particolari obiettivi. Leggendo un’introduzione del genere, viene comodo pensare che sia arrivato un successo dei padroni di casa. E invece, i viola hanno avuto la meglio: 0-2 e tutti a casa. Una partita che è una fotografia di una stagione pessima. Dopo un avvio fin troppo altalenante con Tudor, la dirigenza ha optato per il colpo grosso: dentro Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo ha avuto modo di trovare una quadra, senza però sopperire grande limite del gruppo: la mentalità. In più di un’occasione la Juve non ha portato a casa partite contro avversarie schierate in blocco basso. In altre invece, è apparsa troppo fragile, subendo fin troppi gol evitabili. Nonostante queste lacune, l’obiettivo quarto posto sembrava alla portata. Però, nelle ultime due giornate sono arrivate una sconfitta contro la Fiorentina e un pareggio nel derby della Mole, a giochi però già conclusi. A volte basta poco per comprendere una situazione: quella juventina, può essere immaginata solamente pensando a quella maledetta sfida di mezzogiorno. A questo, si aggiungono le scelte della dirigenza: disastrose sotto ogni punto di vista. Iniziare la stagione con un tecnico sulla graticola è sinonimo di mancanza di idee. Ingaggiarne un altro non sempre può essere la pezza.

Lazio 4 – La peggior gestione dirigenziale senza ombra di dubbio. Maurizio Sarri, richiamato da Lotito a seguito della separazione con Baroni, si è ritrovato a lavorare con una squadra impossibilitata ad effettuare operazioni di mercato. Il tecnico toscano ha letteralmente fritto il pesce con l’acqua dovendo sopperire ad infortuni continui, cercando di tener compatto un ambiente in rivolta costante contro la proprietà. La sua annata è da 8, per aver evitato che questo gruppo potesse crollare. Un voto che però fa media con lo 0 della dirigenza. A gennaio infatti, sono arrivate delle cessioni eccellenti (Castellanos e Guendouzi), privando l’allenatore di due pedine fondamentali nel suo scacchiere. Eccezion fatta per Taylor, gli altri arrivi non hanno aggiunto troppo ai biancocelesti. In un contesto difficilissimo, Sarri ha avuto il merito di tenere la squadra lontana da discorsi complicati: ciò non era affatto scontato, basti pensare alla Fiorentina. Un’annata anonima, triste, che poteva essere salvata con la vittoria della Coppa Italia. In finale però, è arrivata una sconfitta senza dare battaglia. Una sintesi di un’annata da cancellare.

Lecce 6,5 – Eusebio Di Francesco ce l’ha fatta. Dopo due retrocessioni di fila, l’allenatore è riuscito a centrare una salvezza. Un plauso a lui, che è stato fin troppo sfortunato in passato. Il suo Lecce non ha mai stupito, anzi, ha sempre mostrato enormi lacune in fase offensiva. Ma, con una rosa poco qualitativa, il tecnico ha trovato una buona quadratura, seppur non eccezionale. Soprattutto, ha conferito al suo gruppo tanta voglia di lottare. Stavolta, la fotografia sta nel gol del 2-3 di Stulic in Sassuolo-Lecce. Una partita che sembrava morta, destinata a concludersi con un pari ed i salentini scavalcati dalla Cremonese. Però, su un pallone vagante, è arrivata una perfetta sponda di Gandelman per il centravanti serbo, che ha disputato diverse gare insufficienti. In quell’occasione, ha trovato un gol da bomber vero, che ha ipotecato la permanenza in Serie A. Questa, sarà la quinta stagione consecutiva in A per i giallorossi: record. A testimonianza che Sticchi Damiani e Corvino, pur disponendo di poche risorse, sanno come si fa calcio.

Milan 4 – Se Fabregas è il vincitore morale della stagione, Massimiliano Allegri è il grande sconfitto. Il suo Milan non ha mai incantato, apparendo perlopiù come una squadra di reazione che non di proposta. Inizialmente, i risultati sono arrivati, in determinate occasioni anche con dei passaggi notevoli. Questi, hanno lasciato pensare che il grande obiettivo della Champions fosse raggiungibile con enorme tranquillità, con addirittura dei sogni scudetto. Invece, dopo aver perso il treno, è arrivato un lento declino, al quale l’allenatore non ha saputo trovare rimedio. Come se la squadra si fosse fin troppo adagiata, convinta di aver già tagliato il traguardo. La sconfitta casalinga con il Cagliari all’ultima giornata è una Caporetto. Passati in vantaggio dopo 3 minuti, i rossoneri sono stati rimontati e battuti da una formazione senza obiettivi. Sarebbe bastato un pareggio per ottenere il quarto posto. Un disastro. A conferma che nel calcio di oggi fare calcoli è inutile. Il frutto di una gestione societaria che è frutto del caos: troppe teste, troppe voci, nessuna linea guida chiara.

NAPOLI 6,5 – Scudetto sul petto, avversarie in difficoltà e un mercato faraonico: a inizio stagione c’erano grandi aspettative sugli azzurri. Queste, non sono state confermate, se non in parte. Antonio Conte ha avuto a che fare con un’emergenza infortuni che ha dell’assurdo, con diversi stop di lungo corso che non trovano un colpevole preciso. Il gioco non è mai stato convincente, anche a causa dei diversi cambi di formazione, molto spesso obbligati. Però, l’allenatore ha avuto merito di non mollare: c’erano i presupposti per un crollo, soprattutto nel periodo di gennaio-febbraio. Conte non si è tirato indietro, riuscendo a gestire bene l’emergenza e a conseguire un buon secondo posto. Male in Champions, ma benissimo in Supercoppa, dove è arrivato un successo da non mettere da parte. Una stagione che poteva essere qualcosa di più, ma che non può essere negativa.

Parma 7 – Dopo Chivu, la società emiliana ha compiuto un’altra scelta a sorpresa: dentro Carlos Cuesta. Lo spagnolo, tecnico più giovane del campionato, ha praticato un calcio molto difensivo, privo di fronzoli e indirizzato al risultato. Questo però, è risultato molto proficuo per una squadra che partiva con l’obiettivo di salvarsi. La permanenza in Serie A è stata guadagnata con largo anticipo, senza mai soffrire troppo e con una proposta non bella, ma ben definita e identitaria. Risultati di nota: due pareggi con il Napoli, un pari ed una vittoria con un Milan che fino ad allora aveva perso solo alla prima stagionale. Niente male per un allenatore alla prima esperienza.

Pisa 4 – I toscani non sono mai stati davvero in lotta per salvarsi. La società ha operato male sul mercato, costruendo una squadra non adatta alla categoria. I piccoli segnali di vita si sono spenti con l’esonero di Gilardino. L’approdo di Hiljemark si è rivelato essere infruttuoso, ed è apparso come una lunga e dolorosa discesa verso la Serie B. Non c’erano enormi aspettative, ma questa retrocessione è stata assai brutta, senza mai dare la sensazione di avere capacità di lottare.

Roma 8 – Dove le altre sono mancate, la formazione di Gian Piero Gasperini è uscita vincitrice. I giallorossi hanno avuto dei trascorsi societari poco felici, con un mercato incompleto e che lascia spazio ad enormi dietrologie. Fin da subito però, si è vista la sapiente mano del tecnico di Grugliasco, che ha compattato la squadra dandole un ottimo spirito difensivo (con il supporto di un eccellente Svilar). Poi, a gennaio, dentro il colpaccio: Doneyll Malen. L’arrivo dell’olandese ha ridato vita all’attacco romanista. Però, il buon lavoro di Gasperini si è scontrato con la realtà: questo gruppo è ancora immaturo e troppe volte viene meno nei momenti decisivi. Parole spazzate via da un gran finale di stagione, dove i giallorossi hanno conquistato la qualificazione alla Champions. Stavolta, con mentalità e gioco, a dimostrazione che le basi sono solide. Proprio quando Juventus e Milan sono venute meno, la Roma ha spinto sull’acceleratore. Il terzo posto finale è decisamente meritato.

Sassuolo 7,5 – Fabio Grosso ha compiuto un lavoro clamoroso. I neroverdi, dopo un anno di purgatorio, hanno messo a referto una stagione molto importante. A questa, si aggiunge un gioco di qualità e la valorizzazione di diversi elementi. Certo, la formazione è partita sicuramente con dei punti di favoritismo rispetto alle concorrenti. Ma, non toglie meriti al risultato finale, specie quando si tratta di una squadra appena risalita dalla B e con un tecnico che non sempre ha fatto bene nelle sue precedenti esperienze. Un’annata tranquilla, disputata tramite un credo calcistico importante.

Torino 6 – Annata anonima per i granata. Marco Baroni, scelto come successore di Vanoli, non è riuscito a dare la scossa al gruppo. Dopo dei passaggi pericolanti, l’allenatore è stato esonerato in favore di Roberto D’Aversa, che è riuscito ad evitare il peggio. Il voto potrebbe essere ben più basso ma, bisogna tener conto anche di un aspetto: il Torino ha preso una strada poco sicura. Sono pochi gli investimenti azzeccati nelle ultime stagioni, e l’ambiente non è affatto soddisfatto della gestione di Cairo. In situazioni del genere, i crolli sono dietro l’angolo. Riuscire a rimanere fuori dalla lotta salvezza è di per sé già un traguardo. Quindi, nonostante la stagione incolore, la sufficienza è dovuta. Più al lavoro di D’Aversa che ad altro.

Udinese 7 – Kosta Runjaic ha confermato le buone impressioni della sua prima stagione in Serie A. La compagine friulana è stata una delle più riconoscibili di tutto il campionato: duelli, fisico, corsa. E davanti, una coppia costituita da Davis e Zaniolo che ha fatto piangere in tanti. Napoli, Inter, Milan, Roma, sono diverse le vittime eccellenti di questo gruppo. Con un po’ di lucidità in più in partite “minori” magari sarebbe potuto arrivare qualche insperato sogno europeo. Per l’Udinese, questo è il miglior campionato dai tempi di Guidolin. A riprova che sono state poste delle basi solide su cui lavorare.

Verona 5 – Ai blocchi di partenza, qualcuno pensava che i gialloblù avessero una squadra migliore rispetto a quella degli anni scorsi. Invece, è arrivata una retrocessione che lascia poche scusanti. Al contrario delle precedenti annate, stavolta non è stato trovato il bandolo della matassa. Sul rettangolo verde, non c’è mai stata la sensazione di un possibile colpo di coda, di una risalita. Sia per episodi sfortunati, sia per chiari demeriti. Il cambio di panchina tra Zanetti e Sammarco non ha prodotto risultati. Anche se nel finale di stagione, a retrocessione già acquisita, è arrivato qualche sgambetto di lusso (Juventus e Inter). Una magra consolazione in una stagione che segna il ritorno in B dopo 7 stagioni.