Repubblica – Italiano, il Bologna non dovrebbe opporre resistenza. Allegri alternativa, ma non in linea col progetto di spending review

Italiano o Allegri, per la panchina del Napoli è corsa a due. Tuttavia, servirà della pazienza per capire chi sarà il successore di Antonio Conte. Oggi, è atteso l’incontro con il Bologna da parte del tecnico di Ribera. Sembra improbabile un braccio di ferro. Il livornese invece rimane una pista parallela, non secondaria. Ne parla l’edizione odierna di La Repubblica.

“Da Conte a Italiano o Allegri: la strada è questa. Ma il Napoli deve avere ancora un po’ di pazienza, prima di dare via libera alle grandi manovre per il futuro. Il tecnico incontrato dal club azzurro deve infatti liberarsi ancora dal Bologna, a cui è legato da un contratto fino al 2027. Decisivo il vertice convocato per oggi nel quartier generale di Casteldebole, con i dirigenti rossoblu che detteranno le loro condizioni per arrivare a una risoluzione consensuale del rapporto. È improbabile un braccio di ferro, visti gli ottimi rapporti tra le parti. Già stasera dunque potrebbe arrivare la fumata bianca per De Laurentiis, che vuole risolvere il rebus della panchina prima di volare il 6 giugno a Los Angeles. L’alternativa in caso di inattesi colpi di scena rimane Allegri, con cui i contatti non sono mai stati del tutto interrotti. Non si tratterebbe ovviamente di un piano B, per le credenziali che può vantare l’allenatore appena esonerato dal Milan. Il suo arrivo non sarebbe però in linea con il progetto di riduzione dei costi cui sta lavorando con il suo staff il presidente, che spazia dal mercato, al monte ingaggi e alla panchina. Italiano guadagna invece di meno ed è pronto ad accettare un contratto biennale da 3 milioni, con opzione per la terza stagione. Notevole la spending review per il Napoli rispetto alla precedente gestione tecnica di Conte e del suo numeroso staff. Ma De Laurentiis non punta sul’allenatore in uscita dal Bologna solo per risparmiare, ovviamente. Tra i due infatti un solido rapporto di stima c’era già ed è stato cementato nelle sei ore di vertice di martedì a Roma, in cui si è parlato molto pure del mercato. Il club azzurro ha la necessità di recuperare alla causa almeno un paio dei tantissimi giocatori di rientro dai rispettivi prestiti e l’attenzione è concentrata soprattutto su Lorenzo Lucca e Noa Lang”.