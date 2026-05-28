Il Mattino – Non sarà mercato da mani bucate, ma nemmeno da austerity. Sul piatto 50 milioni

Sarà un mercato al ribasso rispetto a quelli dell’era Conte, ma nemmeno da austerity. Aurelio De Laurentiis ha chiara la strategia: abbattere i costi. Motivo per cui la volontà è quella di tagliare Romelu Lukaku, il cui ingaggio è molto pesante. Per il resto, che il nuovo allenatore sia Italiano o Allegri, dovrà valorizzare i tanti calciatori in prestito come Lucca. Dunque, è difficile attendere dei fuochi d’artificio prima di luglio. Ne parla l’edizione odierna de Il Mattino.

“Sia chiaro: non sarà un mercato da mani bucate, ma neppure un’estate da austerity. Il Napoli, tagliato lo stipendio di Conte e del suo staff (uno spending review di circa 18 milioni di euro) punta a liquidare anche Romelu Lukaku, nonostante le parole d’amore pronunciate, probabilmente, dietro consiglio del suo manager Pastorello. Il belga ha 14 milioni di stipendio lordo: il Napoli vorrebbe almeno 10 milioni per la sua cessione, ma potrebbe anche accontentarsi di vederlo partire a zero. Ipotesi, chiaramente. Ma certo, sia Italiano che Allegri hanno già detto che lavoreranno per provare a valorizzare uno dei grandi flop dell’estate passata: Lorenzo Lucca. Dunque, 50 milioni ci sono per essere spesi. Una quindicina per il terzino destro (appunto, Khalaili) e poi bisogna andare a rafforzare i reparti dove la rosa va limata. La riconferma (a sorpresa) di Spinazzola dà via libera alla partenza di Olivera anche perché nel nuovo Napoli ci sarà sempre più spazio per Gutierrez”.

“Ma non solo: i 25 milioni della clausola rescissoria (valida per l’estero) di Lobotka sono un punto interrogativo, mentre difficilmente De Laurentiis accetterà offerte che arrivano dalla Juventus, dove Spalletti in versione sirena sta facendo di tutto per tentare il povero Ulisse Lobotka. Difficile la riconferma di Anguissa: ha alzato, e non di poco, le richieste per il rinnovo. Ma servono offerte: ovviamente, se va via, il Napoli potrebbe puntare su Atta dell’Udinese. Sempre che Pozzo faccia il prezzo giusto. Ma la trattativa sia pur timidamente c’è. Improbabile che si un giugno di fuoco: la strategia di De Laurentiis già esposta ai due candidati è evidentemente proiettata al 17 luglio. Vuole che in ritiro il nuovo tecnico prenda seriamente in considerazione l’incredibile schiera di calciatori azzurri che rientrano dai prestiti”.