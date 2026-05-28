Il Mattino – Napoli vicinissimo a Khalaili: raggiunto un accordo con il papà

Il Napoli è molto vicino ad Anan Khalaili, laterale israeliano di proprietà dell’Union Saint-Gilloise. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, i belgi chiedono 20 milioni per lasciar partire il classe 2004, mentre la società partenopea ne offre 15 più bonus. Intanto, è stato raggiunto un accordo con il padre per un quinquennale a 1,5 milioni a stagione. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Il Napoli è davvero vicinissimo al primo israeliano della sua storia, Anan Khalaili, il 21enne del Saint Gilloise che Manna ha individuato come il vice Di Lorenzo. I belgi vogliono 20 milioni, il Napoli ne offre 15 più i soliti bonus. Ma l’intesa con il papà del ragazzo cresciuto nel Maccabi Haifa è praticamente raggiunto: 5 anni a 1,5 milioni di euro. Anan ha una storia speciale: Majid, il padre, ex portiere, ha giocato non solo nella Serie B israeliana con il Beitar Haifa, ma anche nella massima serie palestinese, vestendo le maglie di Jabal Al-Mokabber e Shabab Al-Khadr. Il figlio ora è una delle stelle della nazionale israeliana. Il primo colpo dell’estate sarà lui: a meno che non arrivi l’altolà del nuovo allenatore. Assai improbabile visto che De Laurentiis, con l’addio di Conte, ha di nuovo accentrato le scelte del mercato”.