Gazzetta – Da Lang a Lucca, passando per Lindstrom e Marianucci. Quanto lavoro attenderà Manna in estate!

Quanto lavoro per Giovanni Manna al netto del nuovo mercato in entrata! Il Ds del Napoli, racconta La Gazzetta dello Sport, dovrà fare i conti con i mercati delle passate stagioni, che hanno lasciato diversi calciatori nella girandola dei prestiti. C’è da pensare al futuro di Lang, così come a quello di Lucca, dei rientranti Lindstrom e Cajuste, oltre che a profili come Ambrosino e Marianucci. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Noa Lang è costato poco meno di trenta milioni nell’estate del 2025, calcisticamente sarebbe ieri, poi dopo sei mesi è stato accompagnato all’uscio di Castel Volturno: riprovare non costa altro e il Napoli vorrebbe tanto farlo risplendere, come ai tempi del Psv. Costa Lucca, ci vorranno ventisei milioni per il riscatto, e andrà trovata una sistemazione; costa anche Alisson Santos, altri sedici milioni e mezzo, ma quella è stata una intuizione di Manna che ha riempito gli occhi. Poi, può darsi resti Rafa Marin, ma difficilmente ci sarà posto per altri. Il Napoli si porta dentro il pensiero per Lindstrom, venticinque milioni bruciati: è andata male anche l’esperienza al Wolfsburg e diventa un problema. Poi ci sarà da sistemare Cajuste, per cui non è scattato l’obbligo di riscatto dall’Ipswich dopo la promozione, da verificare quale mercato avranno alcuni giovani come Ambrosino o altri con un passato niente male come Folorunsho. E magari potrebbero tornare utili anche Alessio Zerbin, cresciuto nel vivaio e di rientro dalla Cremonese, e Marianucci. Non mancherà il lavoro per Manna, non mancherà neppure per il futuro allenatore. Però comunque si metterà a busta paga un gruppo d’una trentina di calciatori. Un capitale umano da tutelare. E ci sono tanti ragazzi di belle speranze pure da rivedere con attenzione. Hasa ha fatto molto bene alla Carrarese, dal Bari rientrerà il gioiellino Rao, una delle poche note liete del club pugliese”.