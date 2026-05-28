CdS – Napoli-Allegri, il tecnico è ancora sotto contratto con il Milan. Servirà qualche giorno perché si liberi

Prosegue la corsa a due per quanto riguarda la panchina del Napoli. Intanto però, emerge una particolarità: Massimiliano Allegri non è ancora libero. Infatti, il tecnico è ancora sotto contratto con il Milan. Ma, la società ha già un accordo con il suo agente Branchini per un biennale. Quindi, se la scelta ricadrà sul livornese, servirà della pazienza per aspettare la chiusura del suo rapporto con i meneghini. Lo riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

“Allegri, pur essendo stato sollevato lunedì dall’incarico di allenatore del Milan, non è ancora libero. Non del tutto. Ha ancora un altro anno di contratto – in caso di Champions sarebbe scattato anche il rinnovo automatico fino al 2028 – e il club rossonero sta dettando i tempi del suo futuro. Al momento sembra un problema che potrebbe condizionare il valzer allenatori e dunque le mosse degli altri club, ma la soluzione potrebbe essere più veloce del previsto. Il Napoli ha già l’accordo con l’agente di Allegri, Branchini, per un biennale. Se De Laurentiis sceglierà Max, dunque, servirà diplomazia e un pizzico di pazienza per superare anche queste resistenze emerse da parte del Milan. Nulla di impossibile, sia chiaro. Potrebbe servire qualche giorno in più, ma comunque l’uscita di Max dall’universo Milan non dovrebbe tardare. In tutto ciò De Laurentiis ha un volo per Los Angeles già pronto: dalla prossima settimana sarà in America e vuole partire avendo chiuso il capitolo relativo all’annuncio sul nuovo allenatore”.