CdS – McTominay è ormai un leader del Napoli. E la società è pronta a blindarlo

Scott McTominay è il simbolo della nuova era azzurra. Lo scozzese è immediatamente divenuto un leader della squadra attraverso gol, assist e prestazioni di peso. Motivo per cui la dirigenza è al lavoro per il rinnovo con ritocco dell’ingaggio: il suo contratto infatti, scade nel 2028. Ne parla l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

“Il simbolo della nuova era è Scott McTominay. Lo scozzese ha impiegato pochissimo per diventare uno dei leader tecnici ed emotivi della squadra. Dieci gol in campionato, quattordici stagionali e record personale, ma soprattutto la sensazione costante di essere il giocatore capace di spostare gli equilibri nei momenti decisivi. Conte l’ha trasformato in un centrocampista totale, liberandolo negli inserimenti e responsabilizzandolo anche nella costruzione del gioco. Il suo contratto scade nel 2028, ma il Napoli è pronto a blindarlo: il rinnovo, con adeguamento economico, è già nei pensieri del club. E non potrebbe essere altrimenti per un giocatore che ha riportato in azzurro un certo tipo di dominio fisico e tecnico in mezzo”.