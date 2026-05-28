CdS – Italiano, il Bologna non avrebbe gradito il comportamento degli agenti. Però non si ha intenzione di incatenarlo

Oggi è il fatidico giorno dell’incontro tra Vincenzo Italiano e il Bologna. Un faccia a faccia cruciale per le sorti della panchina del Napoli. Secondo quanto raccontato da Il Corriere dello Sport, trapela malumore dagli ambienti di Casteldebole. Non c’è l’intenzione di incatenare il tecnico, ma il rischio è che questo colloquio possa avere anche toni accesi. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Martedì le indiscrezioni sul summit Italiano-Napoli si rincorrevano e a Casteldebole sembrava ci fossero dosi alte di frenesia, ma anche di malessere perché il Bologna non avrebbe gradito il comportamento dei procuratori dell’allenatore, che nei giorni passati avrebbero sempre rimandato l’incontro con i vertici rossoblù, rendendo così più elettrico l’ambiente e chi ha a cuore le sorti rossoblù. Ovviamente nessuno tra Fenucci, Sartori e Di Vaio fa trapelare anche un solo sussurro sullo stato d’animo, ma tutti, prima di rispondere, sono pronti ad ascoltare ciò che Italiano avrà da dire. Il Bologna quindi, in questo momento appare pronto a tutto, anche alla luce di quello che hanno letto e ascoltato proprio in questi ultimi giorni. È evidente come il club rossoblù non avrebbe argomenti da opporre a Italiano per convincerlo a restare di fronte alla sua richiesta di essere liberato per il Napoli, come è altrettanto evidente che comincerebbero i confronti tra le parti – quasi certamente anche con toni accesi – se l’attuale tecnico rossoblù sapesse, o quanto meno dovesse intuire, che per questa corsa alla successione di Conte il favorito sia Allegri. Una cosa è certa: il Bologna non è disposto più ad aspettare i comodi di nessuno, anche perché non vuole correre il rischio di poter perdere treni per quanto riguarda l’eventuale sostituto da piazzare sulla panchina in vista della nuova stagione”.