CdS – Amante del dribbling e capace di svariare su tutto il fronte offensivo. Napoli, ecco Zeballos

Il Napoli è vicino al colpo Exequiel Zeballos. L’esterno, di proprietà del Boca Juniors, sembra prossimo a lasciare l’Argentina in direzione Napoli poiché non rinnoverà il suo contratto. L’edizione de Il Corriere dello Sport traccia un ritratto del suo calcio, descrivendolo come amante del dribbling e jolly d’attacco. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Soprannominato el Changuito, il monello, Zeballos è un’ala pura, amante del dribbling, destro naturale, un metro e 75, capace di giocare su entrambe le corsie – nel 2019, con l’Argentina Under 17, ha vinto il Sudamericano – con colpi (gol e assist) che hanno illuminato un teatro ricco di fascino come la Bombonera. Nel corso della sua giovane carriera ha agito anche da punta centrale. Insomma, un jolly dalle spiccate qualità che a Buenos Aires hanno imparato a conoscere e ad apprezzare nel tempo, sin dalle giovanili. Ora ha il contratto in scadenza (il 31 dicembre) e il suo futuro sembra segnato. Dall’Argentina, infatti, fanno sapere che l’addio è a un passo e che il Napoli può essere nel suo destino. In passato era stato anche vicino a club spagnoli e inglesi. La concorrenza, insomma, non manca. Un giocatore che piace, certo non l’unico in quel ruolo, aspettando che il mercato decolli dopo la scelta del nuovo allenatore”.