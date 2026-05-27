Tuttosport – Petrachi crede in Marianucci, altro anno in prestito al Torino? La situazione

Il Torino potrebbe confermare Luca Marianucci. Il difensore di proprietà del Napoli, nonostante un rendimento incostante in maglia granata, piace molto al Ds Petrachi, che ha intenzione di confermarlo. L’idea del dirigente è quella di proporre un nuovo prestito ai partenopei, aggiungendo però un’opzione per il riscatto. Lo riporta l’edizione odierna di Tuttosport.

“Negli scorso giorni, sono intercorsi dei contatto con il Napoli per provare a prolungare il prestito di Marianucci di altri dodici mesi, inserendo stavolta una clausola per il riscatto del cartellino del difensore. Nonostante abbia avuto un rendimento altalenante, Petrachi crede nelle potenzialità del centrale, che è tra l’altro ancora giovane (ha 21 anni) e ha dimostrato di avere ampi margini di miglioramento”.