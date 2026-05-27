Tuttosport – Napoli, primi sondaggi per Vlahovic: Manna sente papà Milos. La situazione

Il Napoli ha iniziato a sondare Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus con il futuro in bilico. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il Ds Giovanni Manna ha avviato i primi contatti con il papà Milos. Gli azzurri sono a caccia di un vice Hojlund, in quanto Lukaku sembra prossimo all’addio e Lucca partirà nuovamente in prestito. Il serbo però, è disposto ad aspettare un passo in avanti dei bianconeri fino all’ultimo. Di seguito, ecco quanto riportato.

“No, non ancora in maniera prepotente. Giovanni Manna, che conosce bene Dusan dai tempi della Juve, ha avviato i primi contatti con l’entourage dell’attaccante, in particolare con papà Milos. Anche perché gli azzurri, in procinto di prendere Vincenzo Italiano come successore di Antonio Conte, hanno l’esigenza pressoché certa di dover individuare il sostituto di Romelu Lukaku, ormai con le valigie in mano. Il riscatto dal Manchester United di Rasmus Hojlund e il ritorno alla base di Lorenzo Lucca dopo la pessima esperienza in prestito al Nottingham Forest (partirà nuovamente) non bastano per un attacco che dovrà affrontare tre competizioni. Così il Napoli sonda Vlahovic, con la prospettiva di pareggiare la proposta della Juve. Il fatto che Manna abbia acceso i radar non significa che la questione si concluda a stretto giro, anzi. Il motivo? La volontà di Dusan di aspettare fino a quando sarà possibile un passo in avanti dei bianconeri”.