Sportmediaset – Italiano nuovo allenatore del Napoli al 99%. Accettate tutte le condizioni

Scritto da:
Elia Falco
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Al 99%, Vincenzo Italiano sarà il nuovo allenatore del Napoli. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il tecnico di Ribera firmerà un biennale con opzione per il terzo anno a 2,5 milioni annui. L’entourage è convinto, ma ha chiesto garanzie, poiché il suo profilo era in corsa per la panchina già nel 2023, quando poi De Laurentiis, a sorpresa, annunciò Garcia. Italiano, prosegue il portale milanese, ha accettato le condizioni della società: valorizzazione della rosa; mercato da 50-60 milioni circa con al massimo 4 nuovi innesti. Si è parlato anche dei rientranti Marianucci, Lucca, Lang e Rafa Marin. Adesso, la palla passa al Bologna, la cui dirigenza incontrerà domani il tecnico. In caso non venisse liberato, rimane viva la possibilità Allegri, seppure all’1%. Fino a lunedì, il livornese era il prescelto, tanto che è stato definito anche un accordo a circa 5 milioni a stagione. Nelle ultime ore però, c’è stato un cambio di rotta importante verso Italiano. Se il Bologna lo liberasse, verrebbe annunciato entro la fine della settimana. 

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