Open Var, il commento all’espulsione di Kabasele: “Ottima revisione del Var, l’arbitro aveva perso l’episodio”

Dino Tommasi, dirigente della Can e attuale designatore degli arbitri, ha parlato nel corso di Open Var a proposito dell’espulsione di Christian Kabasele in Napoli-Udinese. Nell’episodio, il difensore belga ha commesso un fallo a palla lontana su Rasmus Hojlund, che gli è costata l’espulsione dopo on field review. Di seguito, il commento alla vicenda.

“Zanotti ha fatto una buona gara, era un debuttante. Qui, perde di vista la situazione: perde completamente di vista la situazione. Vede l’antisportività del gesto di Kabasele, che fa di tutto per fermare Hojlund, lo trattiene reiteratamente, valuta uno sgambettino quando la cam alta è impietosa. Il belga, in un gesto di frustrazione, gli tira un calcio intenzionale. È una condotta violenta e cartellino rosso. Ottimo lavoro del Var Prontera e dell’Avar Pairetto e bravo il direttore di gara a rimanere aperto di mente e a cambiare la sua decisione iniziale. Noi lavoriamo contro questo tipo di situazioni”.