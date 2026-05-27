Lukaku a Sportitalia: “Voglio rimanere al Napoli! Mi sono stati tutti vicini nei momenti difficili”

Romelu Lukaku, attaccante del Napoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sportitalia. Qui, si è soffermato sulla stagione appena conclusa, ed ha lanciato un messaggio chiaro e forte: “Voglio rimanere, sto bene in azzurro”. Di seguito, le sue dichiarazioni.

“È stata una stagione difficile a livello personale, anche di squadra. Però devo ringraziare la società, l’allenatore, i giocatori che mi sono stati vicino in alcuni momenti anche personali. Anche per gli infortuni, è il primo anno che vivo così, un anno che mi fa crescere come uomo. Ho iniziato un percorso per essere al meglio per il mondiale. Se sono al 100%? Sì. L’ambizione del Belgio? Per tanti di noi è il primo Mondiale, non vogliamo nasconderci, dobbiamo guardare partita dopo partita”.”.

“Ho detto che voglio rimanere? È così, voglio rimanere, sto bene a Napoli, mi ha dato tanto, dalla società al mister, ai compagni e i tifosi. Napoli mi ha dato la mano quando tutti dicevano che sono morto e abbiamo fatto qualcosa di straordinario. Peccato per quest’anno, ma è la vita, ora dobbiamo tutti pensare a fare meglio l’anno prossimo. Obiettivo personale? Fare meglio di prima, sempre fare meglio, vincere di nuovo. Quando si vince a Napoli è top. Ogni trofeo che si vince è bello, ma qui è il top”.