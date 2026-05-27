Lang, futuro da protagonista? Schira: “Tornerà al Napoli per rimanere”

Noa Lang torna al Napoli per esserne un protagonista del futuro? L’olandese non verrà riscattato dal Galatasaray, e avrà modo di farsi notare dal nuovo allenatore. Secondo quanto riportato su X da Nicolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato l’ex Psv ha cambiato agenzia, optando per la Epic Sports. Le sue intenzioni sono quelle di giocarsi le sue carte in azzurro. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Noa Lang ha scelto Ali Barat (Epic Sports) come nuovo agente. L’ala tornerà al Napoli. Il Galatasaray non attiverà l’opzione di riscatto fissata a 30 milioni di euro per l’olandese. Lang è altamente motivato e vuole dimostrare il suo valore al Napoli”.