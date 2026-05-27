Il Mattino – Zeballos, il Napoli pronto a strapparlo al Boca ad un prezzo di saldo. I dettagli

Scritto da:
Elia Falco
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fonte foto: Instagram @exezeballos02

Ore calde per un possibile approdo di Exequel Zeballos al Napoli. L’esterno classe 2002 non rinnoverà con il Boca Juniors, motivo per cui la società partenopea potrebbe acquistarlo ad un vero e proprio prezzo di saldo. Secondo quanto riportato infatti dall’edizione odierna de Il Mattino “la cifra promessa si aggira intorno ai 10-12 milioni di euro, al di sotto delle valutazioni del calciatore. Ma alla base c’è il suo contratto che scadrà il primo luglio”. Dunque, al momento per la dirigenza si tratta solamente di accelerare, così da poter ingaggiare il calciatore argentino.

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