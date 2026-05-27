Gazzetta – Rinnovo McTominay, il Napoli vuole chiudere prima dell’inizio del Mondiale. I dettagli

Scritto da:
Elia Falco
-

Il Napoli è al lavoro per il rinnovo di Scott McTominay. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il club vuol fare dello scozzese un pilastro del futuro. L’idea, è quella di rinnovare subito, prima dell’avvio del Mondiale, che potrebbe fungere da vetrina. Di seguito, ecco quanto raccontato. “McTominay: lo scozzese – scadenza 2028 – dovrà essere uno dei pilastri del futuro e il club vorrebbe provare a definire il tutto prima del via del Mondiale, per mettersi anche al riparo da possibili assalti post Mondiale”.

 

Articolo precedenteTuttosport – Anguissa non rinnoverà. E il Galatasaray prepara l’offerta
Articolo successivoCdS – Notte dei Leoni, il Maradona canta per l’ultima volta in stagione

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE