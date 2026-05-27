Gazzetta – Napoli-Spinazzola, pronto un rinnovo biennale con piccolo ritocco al basso per l’ingaggio. I dettagli

Si avvicina l’intesa tra il Napoli e Leonardo Spinazzola per il rinnovo. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la società azzurra ha offerto un contratto biennale all’ex Roma, probabilmente con un piccolo ritocco al basso all’ingaggio, vista l’età. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Il Napoli lavora al rinnovo di Leonardo Spinazzola e l’intesa negli ultimi giorni è sempre più vicina. Spina, che ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, ha collezionato in questo campionato 32 presenze con tre assist e soprattutto 3 gol, lui che non è mai stato un vero bomber. Pur di arrivare a Napoli, dopo la Roma, si era abbassato l’ingaggio a 1,8 milioni più bonus. E anche il nuovo accordo biennale dovrebbe essere su quelle cifre, magari con un piccolo ritocco al ribasso vista l’età (33 anni) e la necessità del Napoli di dare una sforbiciata al nuovo tetto ingaggi”.