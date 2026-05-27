Gazzetta – Lobotka, il Napoli lavora al rinnovo per evitare gli assalti esteri. Le ultime

Il Napoli lavora al rinnovo di Stanislav Lobotka. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la volontà della società è quella di trattenere lo slovacco. Il suo contratto è in scadenza nel 2027, e trova la presenza di una clausola di 25 milioni per l’estero. Di seguito, ecco quanto riportato.



“Lobotka, invece, ha una clausola rescissoria valida per l’estero esercitabile entro la prima metà di luglio, da 25 milioni di euro. Contratto in scadenza nel 2027, che rende l’eventuale assalto allo slovacco complicato da gestire: anche per questo il Napoli pensa al prolungamento“.