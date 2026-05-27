Gazzetta – Italiano, ecco l’accordo con il Napoli: triennale a 3 milioni annui

Il Napoli ha pronta la base dell’accordo con Vincenzo Italiano, attualmente favorito per sostituire Antonio Conte in panchina. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la società ha pronto per lui un contratto triennale con uno stipendio di tre milioni a stagione più bonus. Di seguito, ecco quanto riportato.

“La base dell’accordo dovrebbe essere triennale, per un ingaggio più o meno in linea con quello che oggi Italiano percepisce a Bologna: circa tre milioni a stagione più bonus. Ma al di là dell’aspetto economico, Italiano voleva conoscere il progetto azzurro. E le ambizioni del club. Il Napoli, per status ormai, deve competere innanzitutto per un posto in Champions. Poi, ovviamente, mai porre limiti alla provvidenza. E Italiano è un tipo ambizioso, che sa valorizzare la rosa e adattarsi alle caratteristiche dei giocatori. Il Napoli è una squadra già completa in partenza. E sul mercato qualcosa farà: niente spese folli come nel biennio contiano, per carità, però innesti giusti, per un Napoli ancora competitivo per il titolo. A metà pomeriggio, le due parti si sono salutate e si riaggiorneranno nei prossimi giorni. Italiano è virtualmente l’allenatore in pectore del Napoli, ma ora deve risolvere con il Bologna”.