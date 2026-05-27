CdS – Notte dei Leoni, il Maradona canta per l’ultima volta in stagione

Un’occasione speciale, che ha visto il Maradona cantare per i campioni del Napoli del passato. Ieri, è andata in scena la Notte dei Leoni, evento benefico che ha visto sfidarsi la Napoli Legends & Friends contro la World LEgends & Friends. Per i tifosi, è stata la possibilità di poter riassistere dal vivo alle gesta di Mertens, Insigne, Callejon, Lavezzi, Careca, Zola e tanti altri. Di seguito, il racconto de Il Corriere dello Sport.

“Maradona ha ripreso a cantare, per l’ultima volta in questa stagione. Chiuso il campionato, è stata la serata amarcord che tanti aspettavano a scaldare il cuore dei tifosi. È il potere della nostalgia. Napoli Legends & Friends contro World Legends & Friends: 50 mila spettatori a Fuorigrotta per l’evento organizzato dalla Nazionale Italiana Attori, con l’obiettivo di raccogliere fondi per la ricostruzione del teatro del penitenziario minorile di Nisida e per la Fondazione Santobono-Pausilipon. Un tuffo nel passato, quello glorioso degli anni Ottanta, ma anche quello più sofferto dei primi Duemila, tra fallimento, Serie C e Serie B, fino alla rinascita targata De Laurentiis. Sugli spalti tanti giovani, inevitabilmente più legati agli eroi recenti rispetto a quelli del primo Napoli vincente. Eppure in campo c’erano anche protagonisti dei primi due scudetti come Ferrara, Di Fusco, Renica, Ferrario, Careca, Alemao, Zola e Carnevale. E poi quelli che hanno attraversato gli anni più difficili per riportare il club dove meritava: Montervino, Iezzo, Grava, Maldonado. A infiammare davvero il Maradona, però, sono stati soprattutto i simboli più vicini nel tempo. Il trio Insigne-Mertens-Callejon ha riacceso vecchi automatismi tra assist, triangoli e gol. Dries, osannato dal pubblico, ne ha segnati addirittura quattro, compreso uno spettacolare da centrocampo. A bersaglio anche Callejon, Insigne, Lavezzi – tra i più osannati insieme al tridente – e Calaiò, che dopo il gol ha riproposto la storica esultanza dell’arciere verso la Curva B”.