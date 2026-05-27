CdS – Allegri, il Napoli ha un’intesa di massima per un biennale. Intanto il tecnico opta per delle ore di relax

“Con Allegri c’è l’intesa di massima per un biennale. Sono giorni che si racconta di una poltrona per due e di un derby tra antichi pallini di De Laurentiis”. Dunque, è corsa a due per la panchina azzurra stando al racconto de Il Corriere dello Sport. Se avanza il nome di Vincenzo Italiano (attualmente favorito), non tramonta invece quello di Massimiliano Allegri, appene esonerato dal Milan. Al momento, c’è un’intesa di massima per un biennale, ma nel frattempo l’allenatore livornese ha optato per prendersi alcuni giorni di pausa. Di seguito, ecco quanto riportato.



“A proposito di Allegri: dopo la tempesta rossonera e l’esclusione dalla Champions, elementi che hanno accelerato le riflessioni di De Laurentiis nella valutazione dei profili a cui affidare la rifondazione della squadra dopo il biennio Conte, Max s’è preso qualche ora per sé stesso e la sua famiglia. Per gli affetti più cari di oggi e di ieri: domani, infatti, è atteso a Pescara per la prima edizione del “Premio Giovanni Galeone”, scomparso il 2 novembre 2025″.