CdM – Nuova proposta della cordata americana ad ADL per il Napoli: pronto un progetto in stile Real Madrid

Scritto da:
Elia Falco
-
ADL esulta e frecciatina: "Bellissima partita! Ma cosa avrebbe fatto il Napoli se..."

Nonostante un primo importante rifiuto, l’ipotesi della cessione della Ssc Napoli alla cordata di imprenditori americana Underog Global Partners con a capo Mazz Rizzetta non è affatto sfumata. L’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno parla di un nuovo rilancio con tanto di ritocco economico ed in mente un’idea precisa: realizzare una polisportiva sul modello di Real Madrid o Bayern Monaco. Stando a quanto riporta il quotidiano questo nuovo incontro tra De Laurentiis e il gruppo c’è stato, ma da parte statunitense al momento non filtra nulla di rilevante.

Articolo precedenteIl Lavapavimenti Robot che Cambia Veramente il Tuo Modo di Vivere la Casa
Articolo successivoCdS – Italiano supera Allegri: è in pole position per la panchina del Napoli

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE