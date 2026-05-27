CdM – Nuova proposta della cordata americana ad ADL per il Napoli: pronto un progetto in stile Real Madrid

Nonostante un primo importante rifiuto, l’ipotesi della cessione della Ssc Napoli alla cordata di imprenditori americana Underog Global Partners con a capo Mazz Rizzetta non è affatto sfumata. L’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno parla di un nuovo rilancio con tanto di ritocco economico ed in mente un’idea precisa: realizzare una polisportiva sul modello di Real Madrid o Bayern Monaco. Stando a quanto riporta il quotidiano questo nuovo incontro tra De Laurentiis e il gruppo c’è stato, ma da parte statunitense al momento non filtra nulla di rilevante.