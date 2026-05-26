Venerato-Italiano ha già parlato con il Napoli per il contratto: i dettagli

Ciro Venerato, esperto di mercato della RAI ha aggiornato per quanto riguarda la panchina azzurra: “Nonostante le smentite del Napoli, si è svolto vertice capitolino con le gli agenti di Vincenzo Italiano. Da ciò che sappiamo trapela ottimismo per la chiusura della trattativa.

Si è discusso di ingaggio e durata. E obiettivi con relativi bonus. Biennale con opzione per il terzo. Ma si potrebbe anche chiudere col triennale secco.

Fonti vicine a Max dicono che c’è ancora un vertice con il suo agente. Ma la sensazione è che oggi sia stato un giorno decisivo per il futuro prossimo di italiano. Giovedì gli agenti del professionista siciliano sono attesi in Emilia. Il Bologna però nel frattempo ha sondato altri allenatori. Italiano si sente pronto per il gran salto. L’affetto di Napoli farà il resto. Magari nascerà una nuova ” Grande bellezza”. Un Nuovo Cinema Paradiso. Il minimo per un produttore cinematografico abbinato al calcio“.