Piantanida: “Italiano dà meno certezze rispetto ad altri”

Il toto panchina per il Napoli ha preso vita, con diversi profili che sono stati analizzati tra cui Vincenzo Italiano; secondo il giornalista di Mediaset Franco Piantanida, il profilo dell’allenatore del Bologna potrebbe essere quello giusto: “La parola d’ordine per la ricerca del nuovo tecnico dev’essere certezza. Italiano avrebbe magari qualche certezza in meno rispetto ad altri, anche se potrebbe andare bene. Non ha ancora mai allentato in una piazza così grande, ma prima o poi dovrà cimentarcisi.

Il problema del Milan è che se dovesse arrivare Iraola andrebbe accontentato per le richieste di mercato. Un tecnico così va supportato e non si può intraprendere un progetto del genere senza un direttore sportivo e un reparto scouting che siano in grado lavorare in base alle sue indicazioni. È questo ciò che è accaduto nell’ultimo passato e ciò che rischia di accadere anche per il prossimo anno”.