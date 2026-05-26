Jeda: “Allegri perfetto per il Napoli, al Milan squadra limitata”

L’ex attaccante del Cagliari Jeda ha espresso il suo parere in merito alla gestione Allegri ed all’eventuale passaggio in Azzurro per sostituire mister Conte: “Allegri? Io vedo che c’è molto scetticismo nei confronti di Allegri, perché tutti parlano del calcio guardando solo l’ultimo periodo. Io faccio una breve osservazione sul calcio: avete mai visto un allenatore che va in campo e dice alla sua squadra ‘ragazzi, oggi andiamo a giocare un calcio brutto, che non piace, non divertiamo la gente’? Soprattutto da un allenatore come Allegri, che io ho conosciuto personalmente e con cui ho lavorato, è una cosa assolutamente impossibile. Io capisco chi non lo conosce. Vedo che molti parlano e dicono: ‘non ti insegna niente’. Ma io non credo che un allenatore insegni a un giocatore a giocare a calcio. Secondo me gli mette a disposizione gli strumenti giusti, lo porta a una condizione eccellente per performare. Poi c’è la performance del giocatore, l’organizzazione della squadra e tutte quelle cose lì.

È chiaro che attraverso un bel gioco ti diverti la domenica, però Allegri è un allenatore di grandissima esperienza, con un palmarès importante, e una piazza come Napoli ha bisogno di questo. Non basta dire: ‘quello ha fatto bene altrove, allora può allenare il Napoli’. Ci sono tante componenti da mettere insieme. Napoli è una piazza importante, con pressione, una squadra abituata a vincere negli ultimi anni. E quindi ti chiederanno di vincere. Io penso che Allegri, da questo punto di vista, sia assolutamente uno dei candidati più autorevoli per guidare una squadra come il Napoli.”