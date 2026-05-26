Di Marzio: “Trattativa con Italiano ben avviata ma c’è un’intesa con Allegri”

Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky, ha aggiornato sulla vicenda panchina del Napoli: “Vincenzo Italiano resta un candidato forte alla panchina degli azzurri. Nelle ultime ore ci sono stati segnali incoraggianti nella trattativa con l’attuale allenatore del Bologna. Ma prima di definire il tutto, il mister dovrà avere un confronto con il Bologna, club con cui il tecnico è ancora legato contrattualmente.

Il tecnico continua a essere una soluzione molto apprezzata dalla società azzurra, che avrebbe già raggiunto con lui un’intesa di massima. L’accordo riguarderebbe un contratto della durata di due anni, segnale della volontà del club di puntare su un progetto stabile e competitivo per il futuro”.