Venerato: “Il Napoli attende Allegri entro martedì”

Il Napoli procede nella ricerca del sostituto di Antonio Conte, all’ultima partita alla guida del Napoli.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato della RAI Ciro Venerato, la priorità sarebbe per Massimiliano Allegri ed in base alla sua decisione, la società azzurra agirà: “II Napoli aspetterà fino a lunedì-martedì massimo le decisioni di Massimiliano Allegri, che quasi certamente si qualificherà in Champions League e non solo avrà il contratto rinnovato, ma deciderà di restare al Milan soprattutto se avverrà l’avvicendamento ai vertici dirigenziali del club rossonero con l’avvicendamento dell’amministratore delegato Giorgio Furlani e il ridimensionamento della figura di Zlatan Ibrahimovic.

Dopo che Allegri avrà comunicato la sua decisione, il Napoli virerà su un altro nome. Il nuovo allenatore molto probabilmente sarà più Vincenzo Italiano che Fabio Grosso. Italiano non a caso si prenderà 48 ore per decidere se andare via o prolungare il contratto col Bologna. Quindi giorni decisivi con Italiano sullo sfondo, che al momento sembra più avanti rispetto ad Allegri che quasi certamente resterà al Milan. Italiano piace ai napoletani perché ricorda il primo Sarri per il calcio offensivo e spumeggiante, mentre sembra molto fredda sull’ipotesi Allegri. L’entusiasmo della piazza verso il tecnico bolognese potrebbe essere decisivo“.