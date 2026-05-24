Sarri a SKY: “Ritorno al Napoli? Difficile rispondere visto che ho ancora un contratto con la Lazio”

Al termine della partita di ieri sera tra Lazio e Pisa, terminata 2-1 per i biancocelesti, Maurizio Sarri ha parlato del suo futuro ai microfoni di SKY. L’intervista si conclude con il giornalista Paolo Condò che gli fa una domanda con un chiaro riferimento a un possibile ritorno al Napoli dell’attuale tecnico della Lazio: ecco la sua risposta.
Condò: “Ma un’annata così fa passare la voglia di tornare in posti in dove già si é stati?“.
Sarri: “Questo non lo so: io ho un contratto in essere qui, quindi diventa difficile rispondere a questo tipo di domande. Poi se nei prossimi giorni non ce l’avrò più, valuteremo tutto“.