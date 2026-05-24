Pedullà: “Italiano ipotesi concreta ma si deve aspettare Allegri”

Alfredo Pedullà, esperto di mercato di SportItalia, sul proprio canale YouTube ha aggiornato sulle scelte del Napoli per quanto concerne la panchina azzurra: “Spero che Italiano non ripeta l’errore di quando disse che restava allo Spezia poi andò alla Fiorentina pentendosi. Le sue parole devono essere più chiare: non puoi dire che i contratti sono una cosa e l’aspetto umano è un altro. Se ti dicono di restare, il contratto c’è e devi restare. Se ti dicono di non restare devi andare altrove. Il Napoli è una possibilità che può anche diventare concreta.

Dobbiamo vedere cosa farà Allegri. Poi c’è il discorso Grosso che per la prima volta ha detto che deve parlare con la società. Mi fa pensare che il suo orientamento sarebbe andare via. Sarri incontrerà la Lazio per liberarsi ed andare all’Atalanta, non prevedo colpi di scena: la scelta è assolutamente confermata“.