Napoli-Udinese, possibile ultima al Maradona per diversi azzurri

La sfida contro l’Udinese potrebbe avere un significato speciale per il Napoli e per alcuni protagonisti delle ultime stagioni azzurre. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la gara del Maradona rischia infatti di coincidere con l’ultima apparizione casalinga di diversi giocatori che hanno contribuito ai recenti successi del club.

Tra i nomi più importanti c’è quello di Frank Anguissa, protagonista dei due scudetti conquistati con Spalletti e Conte. Nonostante un contratto valido fino al 2027 e i dialoghi ancora aperti con la società, il futuro del centrocampista camerunense resta incerto.

Sembra invece ormai vicino l’addio di Juan Jesus, destinato a lasciare il Napoli a parametro zero al termine della stagione. Sul difensore brasiliano, secondo il quotidiano, ci sarebbe l’interesse dello Sporting Lisbona. Ha già salutato, invece, Romelu Lukaku, tornato in Belgio dopo l’intesa trovata tra il club e la nazionale per preparare il prossimo Mondiale. Resta infine ancora da definire la situazione legata ad Alex Meret, altro tema aperto in casa azzurra in vista della prossima stagione.