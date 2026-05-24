Italiano resta al Bologna? – “Parlerò con il club, bisogna programmare per bene”

Vincenzo Italiano resta al Bologna? Il tecnico, accostato alla panchina del Napoli negli ultimi giorni, è intervenuto ai microfoni di Dazn al termine della spettacolare partita contro l’Inter, finita per 3-3. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

La scelta ancora non è stata presa?

“Non è la prima volta che rispondo a questa domanda, forse si creano anche pressioni all’esterno che possono disturbare. Come lo scorso anno mi incontrerò con la società, senza le coppe dovremo fare qualcosa di diverso e capiremo cosa si dovrà andare a fare”.

“Insieme a questa gente si è vissuta qualcosa di indelebile che qualche sconfitta non può cancellare, abbiamo fatto un percorso insieme. Sono stati due anni stupendi in giro per l’Europa, con una Coppa Italia in sede a brillare nella nostra sede. Bisogna programmare per bene, la gente vuole continuare a vedere un grande Bologna”.