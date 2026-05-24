Il Mattino, Napoli: “Comincia il futuro, De Laurentiis garanzia”

Il Napoli è ancora protagonista sulla prima pagina de Il Mattino, che dedica ampio spazio al momento degli azzurri e alle prospettive future del club.

Il quotidiano apre con il titolo: “Comincia il futuro: DeLa è la garanzia”, sottolineando il ruolo centrale del presidente Aurelio De Laurentiis nella programmazione delle prossime stagioni. Nel frattempo, il Napoli si prepara ad affrontare l’Udinese allo stadio Diego Armando Maradona, in una gara importante sia per il finale di campionato sia per il clima che accompagnerà la squadra e Antonio Conte davanti ai tifosi azzurri.