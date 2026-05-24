Il Mattino: Napoli accelera per il post-Conte, Italiano in pole

Il Napoli vuole definire rapidamente il futuro della propria panchina. Dopo la sfida contro l’Udinese, Aurelio De Laurentiis partirà per gli Stati Uniti per alcuni impegni di lavoro già fissati, motivo per cui il club punta a chiudere il prima possibile il discorso legato al possibile successore di Antonio Conte.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, nelle ultime ore il nome più forte sarebbe diventato quello di Vincenzo Italiano. L’attuale allenatore del Bologna avrebbe superato nelle gerarchie Maurizio Sarri, vicino all’Atalanta, e Massimiliano Allegri, sempre più orientato verso la permanenza al Milan.

Restano comunque aperte anche altre piste. Il quotidiano evidenzia infatti come Raffaele Palladino continui a essere apprezzato dalla dirigenza azzurra, nonostante una stagione complicata vissuta all’Atalanta. Da monitorare anche il profilo di Fabio Grosso, considerato un allenatore interessante per l’avvio del nuovo progetto tecnico.