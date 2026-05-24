GdS – Ecco perché Sarri potrebbe andare all’Atalanta e non al Napoli

Maurizio Sarri potrebbe ripartire dalla panchina dell’Atalanta la prossima stagione, nonostante sembrasse più probabile da diverse settimane un suo ritorno al Napoli, squadra che ha allenato dal 2015 al 2018. La Gazzetta Dello Sport svela i motivi per cui l’Atalanta avrebbe superato il club Partenopeo: un’offerta economica superiore, la garanzia di un progetto sano e solido, e la possibilità di aprire un ciclo nuovo e vincente, con un taglio netto rappresentato dal passaggio alla difesa a 4.

Inoltre, l’Atalanta é alla ricerca di un nuovo direttore sportivo, visto che Tony D’Amico potrebbe lasciare, e il candidato principale é Cristiano Giuntoli. Quest’ultimo fu il ds del Napoli dal 2015 al 2023, dunque anche durante i 3 anni in cui Sarri ha allenato i Partenopei. Un arrivo di Giuntoli a Bergamo potrebbe essere un altro motivo per convincere Sarri di passare all’Atalanta. Nonostante non siano arrivati i trofei, i due hanno trascorso insieme tre anni al Napoli (2015-2018) che ricordano con molto piacere. A riportarlo é sempre La Gazzetta Dello Sport.