Gazzetta dello Sport: Napoli distante dal riscatto di Elmas

Il futuro di Eljif Elmas appare sempre più lontano dal Napoli. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club azzurro avrebbe già comunicato al centrocampista macedone l’intenzione di non esercitare il diritto di riscatto alle condizioni economiche attualmente previste dall’accordo con il Lipsia.

Per trattenere il giocatore, infatti, sarebbe necessario un importante sconto rispetto ai 16 milioni di euro fissati per il riscatto. In caso contrario, Elmas farà ritorno in Germania al termine della stagione. Nonostante ciò, il macedone si è rivelato una risorsa importante per Antonio Conte nel corso dell’annata. Utilizzato sia da mezzala sia da trequartista, Elmas ha dato il proprio contributo soprattutto nei momenti più delicati, caratterizzati dalle numerose assenze per infortunio.