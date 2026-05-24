Decaro: “Sono anni che provo a convincere Luigi De Laurentiis di vendere il Bari”

Il Presidente della Regione Puglia ed ex sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha rilasciato delle dichiarazioni al quotidiano La Repubblica in cui ha parlato della situazione attuale del Bari (da poco retrocesso in Serie C) e ha detto la sua su Luigi De Laurentiis, Presidente del club pugliese: ecco le sue parole.

“Se De Laurentiis mi disse che il Bari sarebbe stata la squadra B del Napoli? Assolutamente no. E quando lo ha dichiarato, due anni fa, l’ho pubblicamente mandato a quel paese. E’ stato quello il momento che, secondo me, ha segnato un punto di non ritorno in cui si é rotto definitivamente il rapporto con i tifosi e con la città. Mi sento tradito come tifoso innanzitutto: sono deluso, amareggiato, e rammaricato come ex sindaco che purtroppo si é ritrovato a dover fare quella scelta.

Sono due anni che provo a convincere Luigi De Laurentiis a vendere, ho anche cercato in tutti i modi investitori. Lui mi dice sempre la stessa cosa, che le trattative vanno avanti: ma non si arriva mai alla fine. Purtroppo io non ho alcun potere per sottrarre un bene a una azienda privata“.