CorSport – Il Napoli (e non solo) su Fabio Grosso: ecco cosa chiede Carnevali

Dopo un’ottima stagione come allenatore del Sassuolo (undicesimo posto in Serie A, ma può ancora chiudere al decimo posto) Fabio Grosso potrebbe lasciare i neroverdi per intraprendere un’esperienza che gli permetta di trovare nuovi stimoli in un processo di crescita costante. Sono diverse le squadre su di lui, tra cui anche il Napoli che saluterà Antonio Conte dopo la partita di oggi contro l’Udinese. L’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali lascerà il club che vuole Grosso trattare per lui, ma solo se sarà in grado di soddisfare le esigenze della società emiliana. A riportare tutto ciò é il Corriere Dello Sport.