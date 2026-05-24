Corriere dello Sport: “Napoli per Conte”

“Jackpot Champions” è il titolo principale scelto dal Corriere dello Sport per la prima pagina di oggi. Una serata da dentro o fuori attende la Serie A, con cinque partite in programma alle 20:45 che assegneranno gli ultimi verdetti stagionali tra qualificazione alla Champions League e lotta salvezza.

Tutto ancora aperto nella corsa europea: Milan, Roma, Como e Juventus si giocano gli ultimi posti disponibili per raggiungere Inter e Napoli nell’Europa che conta. Allegri e Gasperini vedono la qualificazione a un passo in caso di vittoria rispettivamente contro Cagliari e Verona, mentre Fabregas rischia nella delicata trasferta di Cremona. Attenzione anche al derby ad alta tensione che coinvolge Spalletti.

In taglio alto, il quotidiano dedica spazio anche al Napoli campione d’Italia dello scorso anno con il titolo “Napoli per Conte”. Il Maradona sarà tutto esaurito per l’ultima partita stagionale contro l’Udinese, che potrebbe rappresentare anche l’ultima panchina di Antonio Conte in azzurro. Da domani, infatti, il club entrerà nel vivo della scelta del nuovo allenatore, con sprint finale tra Allegri e Italiano.