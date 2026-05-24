Corbo. “Conte lascia un buco da 100 milioni”

Il giornalista Antonio Corbo, nel suo articolo per La Repubblica ha analizzato la gestione Conte, evidenziando un importante buco economico: “Sono passati due anni. Sembrano un secolo. Ma una pausa utile. Conte e De Laurentiis sono ancora amici, ma costretti a dividersi. Uno scudetto ed una Supercoppa non hanno prezzo per loro due come per i tifosi. Sono sogni lodevolmente inseguiti e realizzati. Presidente e allenatore, nell’esercizio dei loro ruoli, devono però fermarsi. Due mercati per circa 335 milioni investiti e circa 245 incassati lasciano il primo buco: quasi meno 100. Le precoci eliminazioni da Champions e Coppa Italia cancellano altri possibili incassi.

Mancano Osimhen e Kvara finito in panchina e oggi tra i primi in Europa. Solita frase: voleva andar via. Non si prevedono buone plusvalenze, e dire che servono, sono il 21% negli introiti annui. La squadra è tra le più stremate e anziane della serie A. Da riscattare per decine di milioni l’altra metà di Hojlund, purtroppo anche di Lucca e Lang pretesi, non usati e gettati come lame arrugginite”: