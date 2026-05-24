Biasin: “L’addio di Conte parte dal patron De Laurentiis”

Il giornalista Fabrizio Biasin, durante una trasmissione a Cronache di Spogliatoio ha aggiornato in merito alla separazione tra mister Conte ed il Napoli sottolineando come sia stata per volontà del patron De Laurentiis: “Molti dicono che è stato Conte ad andare via, a mollare, ma non sono d’accordo. È consensuale, ma parte più da Aurelio De Laurentiis. Lui vuole riorganizzare il mercato. Non tutti gli affari sono andati bene. Si pensi ai vari Lucca, Beukema, Lang costati 100 milioni. Gestirà lui il mercato con i dirigenti.

Io sono convinto che Aurelio De Laurentiis voglia un tecnico più aziendalista per il post Antonio Conte ed è una cosa positiva: deve esserci logica nelle scelte e non vanno imposte. Sul sostituto sono aperto alla sorpresa, mi aspetto un nome di cui non si parla tanto“.