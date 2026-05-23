Sky Sport – Ecco le probabili formazioni di Napoli – Udinese

All’ultima di Conte sulla panchina del Napoli, i partenopei puntano a blindare il secondo posto per chiudere con una vittoria una stagione complicatissima. L’Udinese però vorrà a sua volta ottenere i 3 punti per cui gli azzurri dovranno fare un ottimo sforzo per chiudere in maniera positiva la stagione.
Ecco i probabili 11 titolari di domani:
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Elmas, Alisson; Hojlund. All. Conte
UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Miller, Arizala; Buksa, Davis. All. Runjaic