Gds: Italiano è il favorito per la panchina del Napoli. I dettagli

Dopo il quasi ormai certo addio di Conte, il Napoli sta cercando il sostituto che possa prendere la pesante eredità che lascerà l’ex tecnico del Tottenham che nei suoi due anni sulla panchina partenopea è riuscito a portare a casa uno scudetto e una supercoppa italiana.

Tra i profili preferiti del presidente De Laurentiis c’era Sarri che però è orientato verso la panchina dell’Atalanta dove ritroverà il ds Giuntoli. Il piano B era Allegri il quale è tuttavia sotto contratto col Milan e che, in caso di ingresso in Champions League, avrà il rinnovo automatico del suo contratto coi rossoneri fino al 2028.

Dunque, secondo la Gazzetta dello Sport, Italiano può essere il prescelto a cui andrà l’eredità di Conte. Il presidente infatti stravede per l’attuale allenatore del Bologna che dovrà incontrare la dirigenza rossoblu per parlare del suo futuro.

Italiano è molto tentato dalla possibilità di approdare in un club ambizioso come il Napoli e De Laurentiis non lo ritiene più una scommessa dopo le esperienze fatte in Champions League e in Europa League col Bologna. Inoltre la rosa del Napoli sembra essere perfetta per il 4-2-3-1 o il 4-3-3 che sono due moduli che piacciono molto all’allenatore ex Fiorentina.