Tuttosport – Marianucci rimane al Torino anche la prossima stagione? Petrachi contatta il Napoli

Luca Marianucci rimane al Torino anche la prossima stagione? Il difensore, acquistato nello scorso mercato estivo dall’Empoli, ha trascorso questa seconda parte di stagione in prestito secco ai granata. Però, racconta Tuttosport, il nuovo Ds Gianluca Petrachi sta ragionando sull’idea di tenere il giovane difensore anche per la prossima stagione. Stando a quanto si racconta, sono già partiti i contatti per tentare la riconferma. “Nel derby d’andata non c’erano poi Luca Marianucci (che se non dovesse smaltire il problema al ginocchio accusato a Cagliari rischia di saltare pure quello di ritorno) e Sandro Kulenovic: il primo è arrivato in prestito secco, ma Petrachi ha avviato i dialoghi con il Napoli per provare a confermarlo. La punta, è già stata riscattata, ma non è certa di rimanere”.