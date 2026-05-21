Sky – Panchina Napoli, c’è premura per Sarri: ADL vorrebbe chiudere prima del viaggio negli USA. I dettagli

Francesco Modugno, giornalista, ha parlato ai microfoni di Sky a proposito della situazione riguardante il futuro allenatore del Napoli. Aurelio De Laurentiis è atteso da un volo negli Stati Uniti, motivo per cui avrebbe voluto chiudere il prima possibile la vicenda riguardante il nuovo tecnico dei partneopei. Secondo quanto riportato, il primo nome rimane quello di Sarri, per cui c’è anche una certa premura. Rimangono in lista Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano.

“In questo momento c’è una grigliata con tanto di musica. Un qualcosa di abbastanza atipico in questi due straordinari anni di Conte. Però c’è l’Udinese e si andrà in ritiro. Ma in questo attimo, ci si concede un po’ alle emozioni. C’è il campo e la storia di Conte e poi il futuro, e la volontà di muoversi con una certa premura. A breve, De Laurentiis volerà negli Usa e vorrebbe chiudere il prima possibile. Si è mosso per tempo con Sarri che è la prima scelta. Poi le sue riflessioni, l’interesse dell’Atalanta di Giuntoli… Si aspetta il tecnico della Lazio con premura, non insofferenza ma il Napoli vorrebbe essere la prima scelta. Poi c’è il profilo di Allegri, che ha un contratto importante con il patron e con Manna. Però, ha un contratto con il Milan così come Sarri con la Lazio e da qui la necessità di tenere in considerazione un terzo profilo: Vincenzo Italiano, che c’è sempre stato”.